Procurador do Estado é premiado em concurso de fotografia da OAB Ponta Grossa

A foto do procurador Bruno Rabelo dos Santos e demais premiadas no concurso ilustram ambiente dos Escritórios Compartilhados da CAA-PR na Subseção da OAB

O procurador do Estado do Paraná, Bruno Rabelo dos Santos, lotado na Regional de Ponta Grossa, foi um dos classificados no concurso de fotografia “Escritórios Compartilhados”, promovido pela OAB Ponta Grossa em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Bruno Rabelo foi classificado com a foto “Taça” do Parque Estadual de Vila Velha, imagem exposta na Sala de Reunião dos Escritórios Compartilhados da CAA-PR em Ponta Grossa, inaugurado no dia 6 deste mês.

O concurso teve como tema “Belezas Turísticas de Ponta Grossa” e selecionou 15 imagens que foram ampliadas e colocadas em exposição no novo ambiente da Subseção da OAB na cidade. A foto de Bruno Rabelo foi uma das selecionadas entre 60 imagens em preto e branco inscritas no concurso. “Decidi enviar a foto da ‘Taça’ do Parque Estadual de Vila Velha por ser um dos símbolos marcantes da cidade de Ponta Grossa”, contou o procurador.

“Acredito que tiveram outras fotos do Parque Vila Velha no concurso, por isso o grande orgulho de ter a minha selecionada. Para um carioca que mora há um pouco mais de cinco anos em Ponta Grossa foi bem significativo, demonstrando toda acolhida que recebi e grandes amizades constituídas que hoje me fazem sentir um carinho imenso por esta cidade paranaense. Agradeço a OAB de Ponta Grossa pela oportunidade”, salientou o procurador do Estado do Paraná Bruno Rabelo dos Santos, que é natural do Estado do Rio de Janeiro.

Este foi o segundo concurso de fotografia que o procurador participa e o primeiro em que é premiado. Anteriormente ele participou de um concurso de fotografia, também organizado pela Subseção da OAB em Ponta Grossa, com o tema “Minhas férias”. Na ocasião chegou a ter duas fotos selecionadas, porém não foi premiado.

Os procuradores do Estado Gerson Luiz Dechandt e Felipe Azevedo Barros, da Regional de Ponta Grossa e o procurador da Regional de Maringá, Joaquim Mariano Paes de Carvalho Neto, conselheiro estadual da OAB Paraná, também participaram da solenidade de inauguração dos Escritórios Compartilhados e da premiação dos 15 classificados no concurso de fotografia que levou o nome do projeto da CAA-PR, já desenvolvido em Curitiba e Londrina, que oferece apoio ao exercício da advocacia, especialmente para os advogados e início de carreira, disponibilizando gratuitamente estrutura adequada para o desempenho da profissão.