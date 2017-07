Geral

Thermas Piratuba Park Hotel cria oferta relâmpago para férias

Escrito por 13 Julho 2017 .

Campanha garante dois fins de semana com tarifa free para duas crianças de até 10 anos, no mesmo apartamento dos pais e de quebra desconto de 10%

Segurar as crianças em casa durante as férias escolares é tarefa complicada para os pais. A saída então é se colocar na estrada, para garantir a diversão dos pimpolhos. Pensando nisso o Thermas Piratuba Park Hotel realiza a campanha “Férias de Julho 2017”, com tarifa livre para duas crianças de até 10 anos, no mesmo apartamento dos pais. Na oferta relâmpago, dois finais de semana do mês de julho têm ainda um desconto de 10% na tarifa de hospedagem, que incluem café, almoço e jantar para os hóspedes.

A oferta relâmpago é válida para check in dia 14 e check out dia 16, ou check in dia 28 e check out dia 30. O desconto é válido para compras até dia 17. São poucas unidades disponíveis e as reservas podem ser feitas pelos canais de atendimento do hotel, como o telefone (49) 3553-0000 ou whats app (49) 99127-9504.

Com uma equipe especializada em recreação, no Thermas Piratuba Park Hotel o que não faltam são atividades para envolver pais e filhos. Brincadeiras, caminhadas matinais, atividades ao ar livro, oficinas de brinquedos e artes, atividades aquáticas, gincanas, hidroginástica e hidrodança, caças ao tesouro, bailinhos, campeonatos e desafios são as muitas opções para não deixar ninguém parado.

Outra atração são os festivais gastronômicos, tudo incluso na programação de férias. Os hóspedes vão poder se deliciar com pratos da cozinha italiana, portuguesa e brasileira, sopas e tortas, escondidinhos, bacalhau, churrasco, delícias feitas com pinhão, morango e chocolate.

É possível conhecer toda a infraestrutura e pacotes promocionais do Thermas Piratuba Park Hotel no site, que disponibiliza chat para que os viajantes tirem todas as dúvidas. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.