Festa Julina foi repertório de ensaio do Coral da CAA e OAB Paraná

Escrito por 13 Julho 2017 .

Ensaios temáticos por ocasião de datas comemorativas fortalecem os laços de amizade e confraternização entre os integrantes do Coral

O ensaio do Coral da CAA e OAB Paraná desta semana foi diferenciado. O grupo ensaiou músicas típicas de Festa Julina na noite da última terça-feira (11), no Edifício Maringá, em Curitiba. Os participantes também se vestiram a caráter e o espaço recebeu decoração especial para garantir clima ao ensaio.

“Por ocasião de datas comemorativas, o Coral realiza ensaios temáticos que promovem, num clima de descontração, a integração, a união e a confraternização entre os componentes do grupo”, explica a diretora da CAA-PR, Iolanda Gomes, lembrando que a atividade integrou a programação da Agenda de Julho do Edifício Maringá.

INSCRIÇÕES: Os interessados em ingressar no Coral da CAA e OAB Paraná, formado por advogados e dependentes estatutários em projeto desenvolvido pela Caixa de Assistência desde maio de 2015, podem se inscrever a qualquer momento pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou telefone (41) 3513-2800. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas, no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 – Centro), sob o comando da professora Ana Caroline de Paula.

LONDRINA: O projeto da CAA-PR também é desenvolvido em Londrina. Interessados em ingressar no grupo podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (43) 3294-5900 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Os ensaios acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, no Conservatório Musical de Londrina, sob o comando da maestrina Cleiciane Pugsley.