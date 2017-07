Geral

CAA-PR lança novos produtos esportivos para advogados

Escrito por 12 Julho 2017 .

Camiseta manga longa da Corrida Legal e braçadeira com luz de led podem ser adquiridas na Loja Virtual da CAA-PR ou na sede da entidade

Preocupada com as baixas temperaturas nesta época do ano e com a segurança dos advogados praticantes de atividades esportivas, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná lançou dois novos produtos: a camiseta manga longa do projeto Corrida Legal e a braçadeira com luz de led. Os produtos garantem mais qualidade, segurança e conforto para a prática de atividades esportivas em áreas externas no período noturno.



A camiseta manga longa está disponível do tamanho PP ao GG, na modelagem básica e babylook, com preço de R$ 45,00. Já a braçadeira com luz de led, ajustável ao braço, custa R$ 18,00. Os novos produtos podem ser adquiridos na Loja Virtual (http://loja.caapr.org.br/) ou na loja física na sede da CAA–PR, em Curitiba.



CORRIDA LEGAL: O projeto Corrida Legal faz parte do programa Saúde em Foco da CAA-PR e incentiva advogados e dependentes estatutários à prática de caminhada e corrida de rua com treinos supervisionados por profissionais especializados. O projeto coordenado pelo secretário-geral adjunto da entidade, Paulo Giovani Fornazari, está presente em sete cidades do Paraná. Os interessados podem participar da atividade a qualquer momento, fazendo a inscrição pelo site http://www.caapr.org.br/corrida-legal/.



LOJA VIRTUAL: A Loja da CAA-PR oferece uma grande gama de produtos personalizados, com a marca CAA e OAB Paraná, a preços próximos aos de custo. São artigos para uso pessoal dos advogados ou para presentear os familiares e amigos. Além das tradicionais agendas, canetas, mochilas e carteiras, a loja possui uma variedade de mais de 30 itens. Acesse a Loja Virtual da CAA-PR



