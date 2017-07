Geral

Advogados de Ponta Grossa e região recebem Escritórios Compartilhados da CAA-PR

Escrito por 11 Julho 2017 .

Projeto da Caixa dos Advogados que oferece apoio para o exercício profissional, já em funcionamento em Curitiba e Londrina, foi implantado na OAB Ponta Grossa para utilização gratuita dos advogados da região dos Campos Gerais

Depois de Curitiba e Londrina, onde já foram registrados cerca de 13 mil atendimentos, chegou a vez de Ponta Grossa receber os Escritórios Compartilhados, um projeto da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná que oferece apoio para o exercício da profissão, especialmente para os advogados em início de carreira.

Durante a solenidade de inauguração, que aconteceu na noite da última quinta-feira, 6 de julho, o presidente da CAA-PR falou sobre a necessidade de expansão desse e de outros projetos da entidade. “Além de importantes projetos na área de saúde, carro chefe de nossa gestão, a atual diretoria está trabalhando na interiorização de diversos projetos como política de equalizar o atendimento da entidade em todo o estado, beneficiando um número cada vez maior de advogados”, frisou Artur Humberto Piancastelli.

O diretor da CAA Fernando Estevão Deneka destacou a aceitação do projeto na cidade, que dispõe de cinco estações de trabalho, computadores e scanners, uma sala de reuniões e uma sala de atendimento a clientes para utilização gratuita de advogados. “Muitos advogados elogiaram o serviço, dizendo estarem satisfeitos com o projeto. Afirmaram que com certeza o moderno espaço será muito utilizado e bem aproveitado pelos profissionais da região”, afirmou Deneka.

A solenidade foi prestigiada pelo vice-presidente da OAB Paraná, Airton Molina, pela Ouvidora-geral da Seccional, Maria Helena Kuss, pelo ex-presidente da OAB Nacional, Roberto Antonio Busato, por diversos conselheiros estaduais da OAB e pela diretoria da CAA-PR e toda a diretoria da OAB Ponta Grossa, presidida pelo advogado Edmilson Rodrigues Schiebelbein, além da presença do delegado da CAA-PR na Subseção, Emerson Lucio Modesto da Silva, e de advogados da região. Na ocasião, também foram conhecidos e premiados os classificados do Concurso de Fotografia “Escritórios Compartilhados”, promovido pela Subseção.

Homenagem

Os Escritórios Compartilhados de Ponta Grossa também prestam uma homenagem póstuma ao advogado Hélcio Orane. A sala de reuniões leva o nome do ex-conselheiro estadual, falecido precocemente em 12 de março de 2014, aos 57 anos.

Helcio Orane integrava o Conselho Seccional da OAB desde 2010, período em que fez parte também das Câmaras Especial e de Direitos e Prerrogativas, e da Comissão de Defesa dos Honorários. Profissional conhecido na região dos Campos Gerais, Helcio Orane formou-se em Direito em 1981 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, cidade onde nasceu e desenvolveu toda a sua carreira profissional.

“Ao batizar o espaço com o nome do saudoso Helcio Orane, a diretoria da Caixa de Assistência presta justa homenagem a um grande advogado que nunca mediu esforços na luta pelos anseios de nossa classe”, destacou o conselheiro estadual da OAB e ex-diretor da CAA-PR, José Carlos Madalozzo Junior. “Já os advogados de Ponta Grossa e região recebem um grande benefício disponibilizado pela Caixa de Assistência, um serviço de excelência no auxilio profissional”, completou.