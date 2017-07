Geral

Thermas Piratuba Park Hotel anuncia festival gastronômico para Dia dos Pais

Escrito por 11 Julho 2017 .

Hotel localizado no interior de Santa Catarina preparou um fim de semana muito especial para presentear quem você tanto ama

Passar momentos felizes em família é algo que contribui no desenvolvimento das crianças e também no fortalecimento dos vínculos afetivos. Pensando nisso o Thermas Piratuba Park Hotel anuncia um fim de semana muito especial para marcar o Dia dos Pais. De 11 a 13 de agosto, o hotel organiza uma agenda de atividades para que a família toda possa relaxar e se divertir, além de desfrutar do melhor da gastronomia da região.

A programação começa na sexta-feira (dia 11), com os hóspedes sendo recepcionados com uma variedade de pratos da cozinha italiana, no Jantar Uma Viagem à Itália. No sábado (dia 12) acontece o Almoço à Brasiliana, com delícias de várias regiões do país. A noite os pais poderão se deliciar com o 17º Festival Noite Portuguesa, um dos festivais mais elogiados do Thermas Piratuba Park Hotel. No domingo (13) acontece o tradicional Almoço com Churrasco e Bacalhau do Thermas.

Mas a gastronomia é apenas uma das atrações do Thermas Piratuba Park Hotel no fim de semana em que é celebrado o Dia dos Pais. No decorrer do dia é possível desfrutar de uma infraestrutura completa de hospedagem e serviços, além de curtir os revigorantes banhos de águas termais. Nos demais horários a equipe de recreação do hotel garante a diversão dos hóspedes com atividades e brincadeiras entre pais e filhos.

Localizado a 300 metros de um dos mais belos e tradicionais Parques de Águas Termais do Brasil e a 100m da avenida principal do município, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece traslados ao balneário gratuitamente em horários programados, orientando o turista em seus passeios. Apresenta uma estrutura diferenciada com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com banheiras e sacadas com vista para a natureza.

O Hotel ainda oferece saunas a vapor e seca, Espaço Wellness voltado para o cuidado e conforto corporal, emocional e mental, restaurante que apresenta pensão completa, coffee shop na área das piscinas com serviço de bebidas, lanches e porções, sala de TV e chimarrão, espaço para realização de eventos, Play Ground, sala de recreação infantil com videokê, internet Wi-Fi gratuita, elevadores em todos os andares, serviços de lavanderia e estacionamento gratuito.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou ainda no chat no site do hotel (www.thermaspiratubahotel.com.br/).

Serviço:

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.