Geral

Em clima junino Hotel Fazenda das Araucárias promove "Arraiá na Fazenda"

Escrito por 06 Julho 2017 .

Festa conta com inúmeras atrações, como quadrilha e casamento caipira, saborosos quitutes preparados na fazenda, além de sorteio para quem exibir as melhores fantasias

O Hotel Fazenda das Araucárias entrou no clima das festas juninas e prepara uma festa recheada de comidas típicas e brincadeiras. É o “Arraiá na Fazenda”, que acontece no dia 22 de julho, que promete aquecer os participantes com fogueira e os mais saborosos quitutes, todos preparados de maneira artesanal na cozinha do hotel fazenda. A festa acontece das 14 às 20h e os convites podem ser adquiridos no local, ao preço de R$ 30,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças de 5 a 12 anos e free abaixo desta faixa etária.

As atrações incluem casamento caipira, tradicional quadrilha, cadeia, corrida de saco, barraca do beijo e correio elegante, além de brindes e prendas para as crianças e para o casal melhor caracterizado. Na festa “Arraiá na Fazenda” o cardápio de comidas típicas inclui pinhão, cachorro quente, pipoca na manteiga com bacon, maçã do amor, milho verde assado no fogão a lenha, doces típicos de fazenda como abóbora, paçoca e pé de moleque, bolo confeitado, torta salgada, bolo de pamonha, canjica, além de quentão, água e refrigerante.

Localizado a apenas 20 minutos de Curitiba, Hotel Fazenda das Araucárias é opção perfeita para relaxar, curtir a natureza e ainda praticar algum esporte de aventura. Situado em uma imensa área preservada, nos contrafortes da Serra do Mar, o hotel oferece aos visitantes uma paisagem privilegiada, clima fresco e agradável por conta da vegetação, além da possibilidade de se surpreender com a presença de animais silvestres.

Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o hotel funciona em antigo casarão de fazenda, reformado e adaptado para receber hóspedes com muito conforto. As amplas suítes acomodam até cinco pessoas e contam com aquecimento e banheiros equipados. As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3322-2221 ou 99616-8188. Mais informações sobre tarifas, serviços disponíveis, taxas para pets, visualização das dependências do Hotel acesse http://fazendadasaraucarias.com.br.

Serviço

Hotel Fazenda das Araucárias

BR 277, km 62, Piraquara – Paraná

Site: http://fazendadasaraucarias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188

Email: atendimento@fazendadasaraucárias.com.br