Thermas Piratuba Park Hotel apoia evento "Longevidade Entre Amigos"

Entre os dias 18 e 22 de setembro a cidade catarinense contará com uma programação de shows, desfiles, competições e também as celebrações típicas da Semana da Farroupilha

Para quem busca lazer, saúde e descanso não faltam motivos para visitar Piratuba, cidade localizada no Oeste de Santa Catarina, que conta com pouco mais de 4 mil habitantes. O cenário de belezas, cercado por vegetação nativa, as águas termais e a hospitalidade fazem de Piratuba um importante destino turístico no estado. Em setembro, a cidade será palco do evento “Longevidade Entre Amigos”, com uma programação de shows, festas típicas, competições e as festividades da Semana da Farroupilha. O Thermas Piratuba Park Hotel é um dos apoiadores do evento que objetiva resgatar a história e a cultura locais, permitindo aos turistas vivenciarem experiências únicas e fazer novas amizades.

O evento “Longevidade Entre Amigos” acontece entre os dias 18 e 22 de setembro, e a programação prevê a realização de festas animadas como a Noite Austríaca, o desfile do Bloco da Longevidade, divertidas competições e atividades ligadas à natureza. Um dos pontos altos da semana é o show com o cantor Agnaldo Rayol e também a Noite Tradicionalista Gaúcha, que faz parte da Semana Farroupilha, evento gaúcho para homenagear os líderes da Revolução Farroupilha, a mais longa revolta da história do Brasil, que durou quase 10 anos.

Para quem busca hospedagem na cidade, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece serviços e completa infraestrutura, para quem privilegia a tranquilidade e a integração com a natureza. O empreendimento dispõe de 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com banheiras e sacadas com vista para a bela natureza local. No inverno, os visitantes podem desfrutar de duas piscinas internas com água aquecida e, no verão, contam com a piscina externa com água em temperatura ambiente.

Uma dos pontos altos do Thermas Piratuba Park Hotel é o Espaço Wellness, um SPA com diversas opções de tratamentos e terapias relaxantes. A gastronomia também é um capítulo à parte, porque o hotel se tornou referência ao promover periodicamente festivais gastronômicos, com refeições e sobremesas que fazem sucesso entre os hóspedes e moradores da região.

Mais informações e reservas no Thermas Piratuba Park Hotel podem ser obtidas no site www.thermaspiratubahotel.com.br. O hotel disponibiliza vários canais de atendimento, tais como o telefone (49) 3553-0000 ou whats app (49) 99127-9504, além do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou ainda no chat no site do hotel.

