Geral

CAA-PR inaugura Escritórios Compartilhados em Ponta Grossa nesta quinta-feira

Escrito por 04 Julho 2017 .

Será a segunda Subseção da OAB a receber o projeto da CAA-PR que oferece apoio ao exercício profissional. Curitiba e Londrina já contam com Escritórios Compartilhados

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná vai inaugurar Escritórios Compartilhados na OAB Ponta Grossa nesta quinta-feira, 6 de julho. É a segunda Subseção da OAB no estado a receber o projeto que disponibiliza estrutura e equipamentos para o exercício da profissão, especialmente para os advogados em início de carreira. Além de Curitiba, a CAA-PR já oferece o serviço para os advogados de Londrina e região.



Em Ponta Grossa, o projeto vai disponibilizar cinco estações de trabalho, computadores e scanners, uma sala de reuniões e uma sala para atendimento a clientes. “Acredito que os Escritórios Compartilhados de Ponta Grossa terão o mesmo sucesso de Curitiba e Londrina, pois além de estar em uma região privilegiada, próxima ao Fórum Estadual, Juizados Especiais, Fórum Eleitoral e Vara do Trabalho de Ponta Grossa, é uma necessidade dos advogados da cidade”, garante o diretor da CAA-PR, Fernando Estevão Deneka.



“Os advogados dos Campos Gerais terão um espaço adequado quando militarem na referida Comarca. As estações de trabalho, a sala para atendimento de clientes e a sala de reuniões para até 10 pessoas certamente serão utilizadas até por advogados que possuem escritório próprio”, salienta Deneka.



O delegado da CAA-PR em Ponta Grossa, Emerson Lucio Modesto da Silva, lembra que os Escritórios Compartilhados já se mostraram, na capital, ser uma excelente ferramenta de desenvolvimento e apoio para todos os advogados. “Com a inauguração desse sofisticado espaço em nossa subseção, Ponta Grossa e região passa a contar com um ambiente moderno, amplo e sofisticado para atender aos causídicos que se encontram em início de carreira, os que não possuem estrutura própria ou mesmo aqueles que se encontram em trânsito. É uma conquista para a classe, contar com esse importante serviço disponibilizado pela CAA-PR”, opina Modesto.