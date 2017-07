Destaques

ABD-PR agrega conhecimentos para designers de interiores em visita técnica

Escrito por 26 Julho 2017 .

A sede administrativa da multinacional alemã Häfele do Brasil, em Piraquara (PR), foi ambiente escolhido pela ABD-PR (Associação Brasileira de Designers de Interiores - Regional Paraná) para contribuir com a capacitação profissional de designers de interiores e acadêmicos, durante uma visita guiada

Após uma apresentação institucional da empresa, os visitantes participaram de um treinamento sobre as tendências em iluminação de móveis e ferragens. Ainda, conheceram o centro logístico e administrativo da empresa.

Sílvia Pedroso Xavier, diretora da ABD-PR, destacou que o encontro foi capaz de aprimorar os conhecimentos dos profissionais em relação aos produtos e serviços disponíveis no mercado assinados pela Häfele. “Foi uma oportunidade conhecer com mais profundidade os produtos, detalhes técnicos, formas de aplicação e lançamentos. Os produtos e soluções apresentados certamente serão nossos aliados para concretizar os projetos mais inovadores”.

O universo Häfele foi apresentado pelo coordenador de treinamentos Carlos Oliveira, que conduziu os profissionais a um passeio virtual para conhecer a história do grupo alemão, fundado em 1923 e com matriz na cidade de Nagold. “São seis parques industriais na Europa e 37 filiais espalhadas pelos cinco continentes, e um portfólio de mais 65 mil itens”, conta o coordenador. No Brasil está há mais de 19 anos. Ele disse ainda que o centro logístico-administrativo de Piraquara atende o mercado moveleiro e da construção civil do país. Vídeos ilustraram a expertise da empresa nos mercados em que atua.

Vanessa Raksa Carvalho, coordenadora de vendas e projetos, mostrou aos profissionais de design de interiores e estudantes, ampla variedade de soluções e de lançamentos oferecida pela Häfele, e que atende em hotéis, pousadas, cozinhas e mobiliários de diferentes estilos. “A visita de vocês é muito importante para a empresa, porque vocês são formadores de opinião e aqueles que fazem as sugestões corretas para seus clientes. Ao apresentar nossos produtos temos a certeza de que estamos agregando valores e conhecimentos para a criação de projetos e ambientes”, salientou.

Ao chamar a iluminação de a quarta dimensão dos móveis, Ricardo Schartner, gerente de produtos da Häfele do Brasil, apresentou aos presentes o Sistema Loox. De acordo com ele, um projeto de iluminação deve proporcionar conforto visual aos clientes, evitar a distorção das cores dos produtos e valorizar o ambiente bem como os itens expostos. Sobre o Loox, ele enumerou alguns benefícios: fácil integração, utilizando a exclusiva tecnologia Plugue & Ligue, possui três drivers diferentes, permitindo que luminárias de diferentes voltagens sejam utilizadas em um mesmo projeto, fontes de alimentação adaptadas as diferentes voltagens e frequências e ampla gama de luminárias LED.