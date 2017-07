Destaques

Congresso organizado pela ABD revela o futuro do mercado para designers de interiores

Escrito por 20 Julho 2017 .

Congresso Nacional de Design de Interiores é o mais importante encontro do segmento e convida os profissionais a romperem com velhos padrões

Nos dias 9 e 10 de agosto, acontecerá o 10º CONAD - Congresso Nacional de Design de Interiores, no São Paulo Expo. Realizado pela ABD - Associação Brasileira de Designers de Interiores, o evento apresentará uma programação inédita, onde conceitos e padrões terão seu lugar questionado e atualizados segundo as mais recentes tendências. Para esta edição, os organizadores esperam receber cerca de 700 pessoas por dia, profissionais, estudantes, representantes acadêmicos e mídias parceiras. Mais informações sobre as inscrições e a programação completa em www.abd.org.br/conad.

Com o tema “#zerou_tudo”, o CONAD é considerado o maior congresso da América Latina em seu segmento. O evento conta com a curadoria da colunista de design Mônica Barbosa. “Nós ousamos com uma programação diversificada para que nosso público tenha acesso às expectativas e inovações no mercado do design nacional”, acrescenta. A presidente da ABD, Renata Amaral, explica os profissionais foram convidados a despirem-se de conceitos e valores preconcebidos e romper com velhos padrões através de um conteúdo incrível. “Desafiaremos o participante a sair com uma nova e reveladora visão do futuro do mercado de design de interiores”, revela.

A diretora da ABD – Regional Paraná, Sílvia Pedroso Xavier, assinala que o CONAD é o encontro mais esperado pelos designers de interiores. “A programação terá temas e conteúdos inusitados que, com certeza, contribuirão para renovação e atualização permanente, técnica e culturalmente dos profissionais”. Ela acredita que participar do congresso seja uma oportunidade única de estar em contato com profissionais e palestrantes de alto nível, formadores de opinião que direcionam o mercado. “Com isso podemos repensar nossas estratégias e incrementar nossas atividades profissionais. Este é o foco do CONAD”, observa.

Palestras com conteúdos inéditos

A programação do CONAD terá um debate sobre regulamentação e os novos desafios (Lei nº 13.369), em mesa redonda com Renata Amaral, Nora Geoffroy, Walter Bittar e Jonatan Schmidt. O encontro propiciará esclarecimentos sobre os novos paradigmas da atribuição profissional, a garantia da segurança em sua atuação e dúvidas que merecem ser discutidas para a continuidade da consolidação institucional dos 70 mil profissionais.

O congresso também receberá a jornalista Eliana Sanches, editora da revista Casa Cláudia, que convidou a publicitária Andrea Bisker, à frente do instituto de pesquisa Stylus Brasil, para abordar o tema “O novo morar”. O jornalista Marcelo Lima, editor do jornal Estadão, Caderno E, baterá um papo com o arquiteto Rodrigo Marcondes Ferraz sobre os “Edifícios residenciais urbanos em São Paulo: vivendo hoje, entre o passado e o futuro”. Taissa Buescu, diretora da revista Casa Vogue, vai propor uma reflexão sobre o tema “Projetando a casa do futuro” com os arquitetos Fernanda Marques, Maurício Arruda e um jovem designer de interiores.

A jornalista Silvia Avanzi, editora da revista Minha Casa, comandará uma mesa redonda com o tema “O lar dos sonhos”. Outras ilustres presenças estão confirmadas, como no caso da fashion designer italiana Marcella Bricchi, coordenadora de design de interiores do Instituto Marangoni e colunisrta da revista italiana Oltre, que falará sobre o futuro do interior. E do designer de interiores Fabio Galeazzo, que abordará o tema “Tensões entre o criador e o criativo: hora de repensar o design de interiores”.

Ainda integram o rol de palestrantes do CONAD: Sabina Deweik, que tratará dos novos paradigmas e tendências emergentes; e Blanca Lliahnne que fará uma abordagem temática sobre ambientes, mobiliários, têxteis da casa, movelaria, tintas e outros objetos de decoração, com o foco na inovação e no mercado em 2018.

As palestras do CONAD também debaterão a importância da função social no trabalho, com Roger Koeppl; e o décor de um mercado em expansão, a cargo de Silvia Avanzi, que tará um panorama geral das características e oportunidades de um segmento da decoração em pleno desenvolvimento.

Serviço:

10ª edição do CONAD - Congresso Nacional de Design de Interiores

Datas: 9 e 10 de agosto (quarta e quinta-feira)

Horário: das 10h30 às 15h30

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo (SP)

Investimento: R$ 220,00 (associado), R$ 425,00 (não associado) e R$ 110,00 (estudante e professor associado)

Telefone: (11) 3064 6990

Site: www.abd.org.br/conad

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Facebook: www.facebook.com/ABDoficial

Instagram: @abd_oficial

Sobre a ABD - Criada em 1980, a ABD (Associação Brasileira de Designers de Interiores) tem como objetivo acompanhar e colaborar com o mercado profissional dos designers de interiores. Com regionais localizadas em Campinas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, a instituição busca o constante aprimoramento e a especialização de seus associados por meio de congressos, cursos, palestras e bate-papos sobre a profissão. Atualmente presidida por Renata Amaral, a ABD é composta por um corpo de diretores e conselheiros atuantes no setor de design de interiores por todo o Brasil.