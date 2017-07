Destaques

Águas termais e gastronomia de inverno atraem turistas a Piratuba

Escrito por 17 Julho 2017 .

Baixas temperaturas e chance de neve encantam visitantes, levando hotéis a apostarem em opções para garantir o conforto de seus hóspedes

Depois de um fim de semana com altas temperaturas, a chegada de uma massa de ar polar derruba os termômetros trazendo a chance de neve em Santa Catarina, um atrativo a mais para turistas que visitam a região de Piratuba, na região Oeste do estado. Neste período, hotéis apostam em pratos típicos de inverno, bebidas quentes, além do conforto de lareiras e das piscinas térmicas para agradar os visitantes.

No Thermas Piratuba Park Hotel, durante o mês de julho os jantares do Restaurante Espaço Jardim Gourmet seguem uma agenda diferenciada, com pratos para aquecer o inverno. Nas noites de segunda-feira tem Festival de Sopas e Tortas, nas terças é servida a Sequência de Fondue e, nas noites de quarta tem sempre o Festival do Escondidinho. Uma seleção de vinhos regionais e também importados compõe a adega do restaurante, para serem degustados não apenas nas refeições, mas a qualquer hora do dia.

Além das piscinas aquecidas, nos dias mais frios do ano, os hóspedes também podem desfrutar da lareira, que funciona junto à Sala de Chimarrão. No local os turistas têm à sua disposição cuia, bomba, garrafa térmica e erva mate para o preparo.

É possível conhecer toda a infraestrutura e pacotes promocionais do Thermas Piratuba Park Hotel no site, que disponibiliza chat para que os viajantes tirem todas as dúvidas. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.