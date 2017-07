Destaques

Benefícios na palma da mão com o aplicativo CAA-PR

Escrito por 12 Julho 2017 .

Aplicativo está disponível para download gratuito nas lojas oficiais dos dispositivos móveis

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná lançou nesta semana um aplicativo para dispositivos móveis que facilita o acesso dos advogados às informações sobre serviços e benefícios concedidos pela entidade. Disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, o aplicativo CAA-PR tem várias funcionalidades e recursos para facilitar a busca de informações.

A ferramenta foi desenvolvida pela MK Comunicações com supervisão dos diretores da Caixa de Assistência, Fernando Estevão Deneka e Julia Gladis Lacerda Arruda. Para baixar o aplicativo das lojas oficiais dos dispositivos móveis, basta digitar CAA-PR no espaço de busca. É necessário confirmar o uso mediante cadastro, criando login e senha.

Os primeiros mil advogados que fizerem o download do aplicativo vão participar do sorteio de cinco aparelhos smartphones Samsung S J7 Prime. Para concorrer, após baixar o aplicativo, o advogado deve se cadastrar enviando seus dados pelo formulário.

COMO FUNCIONA: O aplicativo CAA-PR apresenta uma tela com 16 ícones que dão acesso aos serviços e convênios separados por temas. O usuário terá acesso ao website da CAA-PR, à Farmácia Virtual, aos Convênios de Farmácias, Hotéis, Odontológicos, Clube de Descontos, Planos de Saúde, serviços conveniados, benefícios, estatuto, apresentação da diretoria e histórico da CAA-PR, além de área de downloads e chat on-line, que funcionará em horário comercial, entre outros serviços.

Por exemplo, ao clicar em “Área de saúde”, será aberta uma tela com a relação das cidades onde há conveniados, sejam consultórios médicos, clínicas ou hospitais. Achando o serviço que busca, o advogado poderá entrar em contato por telefone, e-mail ou encontrar o local pelo Google Maps. Também é possível compartilhar informações do aplicativo CAA-PR com o whatsapp.

“É um único canal com várias ramificações para informação rápida e precisa. É um mecanismo prático, necessário hoje em dia, que atende advogados em todas as situações. Ele tem na palma da mão o mecanismo de busca que prioriza as empresas conveniadas e o valor exato da porcentagem de desconto, do benefício oferecido, tornando a informação rápida e eficiente para os advogados”, explica Fernando Deneka.

Para a diretora Julia Arruda, a ferramenta também vai aproximar o advogado da instituição. “Este aplicativo vai proporcionar um canal de comunicação rápido e exclusivo, com alguém pronto para atender. Acredito que esta ferramenta vai aproximar mais o advogado da Caixa. Ninguém tem tempo para pesquisar no computador, mas no dispositivo móvel fica mais fácil dar uma olhada e conferir os convênios que a Caixa oferece”, afirma Julia Arruda.

EXPANSÃO: O aplicativo chamou atenção do vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, Luciano Demaria, que conheceu o aplicativo CAA-PR e levou o projeto para ser desenvolvido no mesmo modelo para os advogados catarinenses.

O projeto também foi apresentado durante o II CONCAD Sul, realizado em Curitiba no último dia 30 de junho. O coordenador nacional das Caixas de Assistência, Ricardo Peres, que estava presente, conheceu o projeto e sugeriu que a proposta seja levada para as Caixas de Assistência de todo o Brasil.