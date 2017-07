Destaques

CAA-PR e OAB entregam doações recebidas na Campanha do Agasalho 2017

Escrito por 06 Julho 2017 .

Instituição que atende famílias carentes na região do Uberaba e Vila das Torres recebeu o material arrecadado

A diretora da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Iolanda Gomes, participou na quarta-feira (5), da entrega das doações arrecadadas durante a Campanha do Agasalho 2017. As famílias atendidas pela Associação Pequena Obra Franciscana, coordenada pelas irmãs Franciscanas Bernardinas, na região do Uberaba e da Vila das Torres, puderam escolher as peças durante a ação que aconteceu na sede da associação durante a tarde de quarta-feira.

Realizada entre os dias 15 e 30 de junho em parceria com a Subcomissão de Filantropia da Comissão de Advogados Iniciantes da OAB Paraná, a Campanha do Agasalho 2017 contabilizou um total de 795 itens doados, entre roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, roupas de cama e banho. Durante o período de campanha os advogados puderam entregar as doações na sede da CAA-PR e no Edifício Maringá.

A entrega das doações aconteceu na sede da Associação, localizada na Vila das Torres, e contou também com a presença de advogados que integram a comissão da Seccional e funcionários da CAA-PR.