Hospital Angelina Caron é reconhecido com o selo Green Kitchen

Escrito por 29 Junho 2017 .

Certificação é o reconhecimento ao uso de práticas sustentáveis na alimentação dos usuários

O Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, acaba de receber o reconhecimento com o selo Green Kitchen. A certificação está relacionada com o uso de práticas sustentáveis e busca constante da melhoria na alimentação dos usuários da instituição. O selo foi obtido após uma avaliação padrão com 49 questões relacionadas à alimentação saudável, sustentabilidade e ambientação natural, e foi aplicada pelo Serviço de Nutrição Dietética (SND).

Dentre as ações realizadas pelo Angelina Caron que garantem a certificação Green Kitchen estão a reciclagem, uso de produtos de limpeza biodegradáveis, treinamento da equipe sobre temas relacionados à sustentabilidade e alimentação natural e ainda a separação dos resíduos inorgânicos e de óleo vegetal para reciclagem. O restaurante do hospital serve 2,8 mil refeições por dia para pacientes, acompanhantes e colaboradores.

A nutricionista responsável pelo restaurante do Angelina Caron, Adriane Kulibaba, explica que a certificação demonstra a preocupação com a melhoria constante da qualidade dos serviços dentro do hospital. “O selo é um reconhecimento das ações que estamos desenvolvendo na unidade de preparo, não utilizando frituras e optando por preparações que são cozidas, assadas ou grelhadas. Priorizamos a qualidade dos alimentos, utilizando matérias-primas orgânicas sempre que possível”.

A sustentabilidade, um dos itens avaliados pelo Green Kitchen, também está incorporada na rotina diária do hospital. No Angelina Caron há uma central de resíduos com a separação dos inorgânicos para reciclagem e compostagem dos resíduos orgânicos. “Estamos reduzindo custos evitando o desperdício dos alimentos, o que também traz benefícios para o meio ambiente. O desperdício de alimentos ao longo de toda a cadeia alimentar tem consequências ambientais, econômicas, sanitárias e sociais”, comenta.

O Hospital Angelina Caron é um dos maiores parceiros do Sistema Público de Saúde (SUS), com mais de 350 mil pacientes de todo o Brasil por ano. Apenas 5% de seus atendimentos são feitos por convênio ou de forma particular. E, em 2017, completou a marca dos cinco milhões de atendimentos realizados.