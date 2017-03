Pintando e Bordando

Lançamentos em iluminação

Escrito por 03 Março 2017 .

A Grey House Iluminação promoveu um café especial na sede brasileira da marca Mantra, em Curitiba. O encontro apresentou os últimos lançamentos da marca e as especificações técnicas para cerca de 40 profissionais especificadores da loja, entre arquitetos e designers. Além de atualizar os profissionais com o que há e mais moderno no mercado, os convidados conferiram novidades para inserirem em seus projetos e sanarem dúvidas no que diz respeito à parte luminotécnica. As novidades apresentadas já podem ser conferidas na loja da Grey House Iluminação.