Pintando e Bordando

Clima de Miami em Curitiba

Escrito por 03 Março 2017 .

Convidada para assinar a vitrine na Artefacto Curitiba, a arquiteta Anna Loyola reproduziu a atmosfera enérgica da ensolarada Miami no projeto “Platinum Sunny Island”, em homenagem à empresária curitibana Luciana Almeida. A inauguração do espaço aconteceu no dia 14 de fevereiro, no Batel. A vitrine poderá ser visitada pelo período de três meses.