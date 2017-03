Pintando e Bordando

Apaixonados por café

Escrito por 03 Março 2017 .

Foi um sucesso o 1º Encontro Nacional de Apaixonados por Café, realizado na Padaria Saint Germain, da Princesa Isabel, em Curitiba. O evento aconteceu ontem (dia 16), e contou com a presença de vários integrantes do grupo público “Apaixonados por Café” do Facebook, criado por Maristela Philippi. Eles puderam degustar uma seleção de cafés especiais, além de salgados e doces saborosos da Saint Germain, uma das mais tradicionais padarias e confeitarias de Curitiba, localizada no Bigorrilho.