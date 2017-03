Pintando e Bordando

Nova diretoria da Ademi

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) reuniu cerca de 150 pessoas entre autoridade, associados, presidentes e representantes de entidades de classe, empresários e convidados na solenidade de posse da nova diretoria, em 16 de fevereiro (16/2), no auditório do Sinduscon/PR, em Curitiba. A diretora de Marketing da Construtora San Remo, Aline Perussolo Soares, passou a presidência para o diretor de Marketing da Construtora Casteval, Jacirlei Soares Santos, que comandará a entidade até 2018.