Aplausos!

​Show do Bita em Curitiba

Escrito por 05 Maio 2017 .

Fenômeno infantil pela primeira vez na capital paranaense

Um dos maiores fenômenos infantis dos últimos anos, Mundo Bita traz a Curitiba pela primeira vez o SHOW DO BITA, sábado, dia 13 de maio, às 17h, no Teatro Bom Jesus. O SHOW DO BITA é um espetáculo com 14 músicas dos quatro DVDs: Bita e os Animais, Bita e as Brincadeiras, Bita e o Nosso Dia e Bita e o Corpo Humano. Clássicos como Fazendinha, Viajar pelo Safari e Chuá Tchibum e também as canções recém lançadas Imagine-se, Para Papar e Onde se Fabrica o Pensamento, estarão presentes no espetáculo.



O musical, que já passou por diversas cidades brasileiras, registrando mais de 50.000 espectadores, está repaginado com novas interações com o público. Lila, Tito e Dan, que integram a turminha, ganham mais destaque nos diálogos que são conduzidos pela cantora Flora. O BITA, astro do show, está no espetáculo convidando as crianças a passearem pela imaginação, o grande combustível da sua aeronave que chegou à Terra vindo da Galáxia da Alegria que fica entre o Planeta Música e o Planeta Circo.



Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos a R$ 35 a meia entrada, válida para doador de sangue, estudante, idoso, PNE, portador de câncer e professor. Crianças com até 1 ano e 11 meses não pagam ingresso e ficam no colo dos pais. Mais informações pelo 41 3315 0808. Disk Ingressos tem bilheteria nos shoppings Estação, Mueller e Palladium e também no site www.diskingressos.com.br



Serviço

O que: SHOW DO BITA

Quando: 13 de maio às 17h

Onde: Teatro Bom Jesus – Rua 24 de Maio, 135

Quanto: R$ 35 a meia e R$ 70 a inteira