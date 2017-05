Aplausos!

Bibi Tatto reúne centenas de fãs em Curitiba

Escrito por 05 Maio 2017 .

A autora realizou uma sessão de autógrafos do seu novo livro Isolados – O Enigma na capital paranaense e atraiu fãs de todas as idades

Youtuber e autora de dois livros lançados pelo Grupo Editorial Novo Conceito, Um Novo Mundo e Isolados – O Enigma, Bibi Tatto reuniu centenas de fãs na Livrarias Curitiba do Shopping Paladium.



Ela começou o canal em 2014 e só vem crescendo desde então. Após o lançamento de seu primeiro livro, em 2016, Bibi conquistou 2 milhões de inscritos, chegando a mais de 3 milhões em seu canal. A pedido dos fãs, ela lançou a segunda obra, Isolados – O Enigma, que, assim como Um Novo Mundo, atingiu lista de mais vendidos da Publishnews e Revista Veja.



Aos 16 anos, Bibi é referência no universo gamer, uma das primeiras meninas a dominarem este nicho no YouTube, e lota eventos em todos os lugares do país onde passa. Em Curitiba, a autora interagiu, tocou e cantou para o fãs, além de autografar suas obras.