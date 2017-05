Aplausos!

Diogo Portugal traz a Curitiba seu novo show com personagens

Escrito por 05 Maio 2017 .

Após cinco anos sem passar por Curitiba com uma montagem baseada em seus personagens, o humorista Diogo Portugal retorna à cidade em maio para única apresentação de "Portugal é Aqui!", que vem percorrendo com sucesso palcos de todo o país

O espetáculo será realizado no Grande Auditório do Teatro Guaíra, dia 21 (domingo), às 20h.



Em suas mais recentes passagens pela cidade, Portugal apresentou seus shows de stand up comedy - o estilo cara limpa no qual o comediante usa apenas o microfone para revelar hilárias situações. Agora, ele resgata e atualiza suas famosas criações, personagens vivos e recheados de bom humor. "Quero lembrar um pouco o que fazíamos no bar era Só o Que Faltava e também de temporadas que fiz nos Teatros Lala Schneider e Regina Vogue", explica. "Sempre em sintonia com o público de Curitiba, onde comecei".



Entre seus personagens mais marcantes, e que estão presentes no novo show, estão a manicure Marlene Marluce Catarina, o porteiro Ediomar, a ex-prostituta Pamela Conti, o lutador de jiu-jitsu Bomba e o office-boy Elvisley, sucesso do programa Zorra Total. "Cada personagem terá novos textos, atuais, mas sem abandonar a essência que os tornou clássicos", afirma o comediante.



O espetáculo tem passado por diversas cidades brasileiras em turnê, desembarcando agora na capital paranaense. "Vou brincar com o curitibano e as coisas da cidade, valorizar esta sintonia entre o humorista, seu público e sua terra é muito bacana", comenta Portugal. "Podem esperar citações para Lava Jato, República de Curitiba e nosso novo prefeito", garante o humorista.



Diogo Portugal é um dos grandes nomes da comédia brasileira. Iniciou a carreira em Curitiba, terra onde criou boa parte de seus personagens, que acabaram conquistando o Brasil. Seu canal do YouTube conta com mais de 20 milhões de acessos, já participou de programas de TV como Fantástico e Zorra Total, além de ter criado o "Fritada", programa que nasceu na internet e migrou para o canal Multishow. No teatro, é curador do Risadaria (maior festival de humor de São Paulo) e organizador do Risorama (maior festival de humor da América do Sul, em Curitiba). Tem cinco tipos de apresentações diferentes, que vão do stand up comedy até as esquetes com seus consagrados personagens.



Diogo Portugal em "Portugal é Aqui!" no Teatro Guaíra

Data: 21 de maio, domingo - única apresentação

Horário: 20h - duração do espetáculo: 1h15

Local: Grande Auditório do Teatro Guaíra - R. XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR