Aplausos!

Aulas de Circo agora no Teatro Barracão Encena

Escrito por 05 Maio 2017 .

Destinado a pessoas a partir de 13 anos e para todos que busquem alguma alternativa para exercitar seu corpo ou apenas desestressar a mente​

No sábado, dia 6 de maio, o Teatro Barracão EnCena em parceria com o Cirko Base Curitiba, realizam a primeira aula do novo curso do Barracão. O curso de circo é contínuo e acontecerá todos os sábados, das 17h30 às 19h30 no Teatro Barracão EnCena. O curso foi pensado para oferecer condicionamento físico, consciência corporal, coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade, de uma forma lúdica, divertida e leve!



Destinado a pessoas a partir de 13 anos e para todos que busquem alguma alternativa para exercitar seu corpo ou apenas desestressar a mente.​ ​As técnicas utilizadas são: alongamento e flexibilidade, acrobacias de solo e aéreas, equilíbrio e malabares. " Os professores estão aptos a aplicar os exercícios conforme o desenvolvimento de cada aluno, então cada um terá seus próprios limites", explica Sabrina S. Almeida, sócia-proprietária e professora do Cirko Base Curitiba.

As matrículas estão abertas e podem ser feitas de forma presencial no Teatro Barracão EnCena, basta levar RG, CPF, comprovante de residência e muita empolgação! O curso tem o valor mensal de R$ 149,00 para pagamentos até o dia 10 de cada mês, ou R$ 159,00 para os pagamentos após essa data. Vale lembrar que no momento da matrícula é cobrada a taxa de inscrição de R$ 50,00 e o valor da primeira mensalidade. Alunos do Teatro Barracão Encena têm desconto especial.



Teatro Barracão Encena

Rua Treze de Maio, 160 - Centro

Curitiba - PR, 80020-270

Telefone: (41) 3223-5517



www.teatrobarracaoencena.com.br