Aplausos!

Dire Straits Legacy vem a Curitiba

Escrito por 05 Maio 2017 .

Ex-integrantes da banda inglesa Dire Straits desembarcam no país para uma série de shows Para alegria dos fãs da extinta banda inglesa Dire Straits, os caras voltaram com tudo à ativa. Ou, ao menos, parte deles. Mais de vinte anos após o anúncio da última turnê, Phil Palmer, Alan Clark, Danny Cummings, Mel Collins, Andy Treacey, Mickey Feat, Primiano Dibiase e Marco Caviglia decidiram se reunir para honrar o legado do grupo. Nasceu daí o projeto Dire Straits Legacy, que roda o mundo desde 2013. A banda já está no Brasil para uma série de shows. Com realização da Seven Entretenimento, a escala em Curitiba está marcada para o dia 10 de maio em única apresentação no palco da Live Curitiba (R: Itajubá,143), às 23h30.