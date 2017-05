Aplausos!

Rhapsody se apresenta em Curitiba com sua formação clássica

Escrito por 05 Maio 2017 .

Lendária banda de power metal sinfônico faz show na Ópera de Arame, na turnê de despedida em que toca todas as músicas do álbum “Symphony of Enchanted Lands” e outros clássicos de seu repertório

Surgida em 1997, a banda italiana Rhapsody passou a ser aclamada em todo o mundo projetando-se no universo do power metal sinfônico, vertente que agrega um heavy metal rápido a sonoridades épicas e orquestrais, embalado por letras inspiradas em sagas medievais. Esta banda ícone do estilo reuniu sua formação original para a turnê de despedida Rhapsody 20th Anniversary Farewell Tour, que passa por Curitiba em 12 de maio (sexta-feira), na Ópera de Arame.

Nesta ocasião, estarão no palco os músicos que fizeram parte da formação clássica: Fabio Lione (atualmente vocalista da banda brasileira de heavy metal Angra e de mais duas bandas italianas), Luca Turilli, Dominique Leurquin (guitarras), Patrice Guers (baixo) e Alex Holzwarth (bateria). Para os fãs brasileiros, será a única (e também a última) chance de ver esta banda ao vivo.

A atual turnê celebra o aniversário de 20 anos de lançamento do segundo álbum da banda, o aclamado “Symphony Of Enchanted Lands”. O repertório contará com todas as músicas deste disco e também com outros clássicos da trajetória do Rhapsody. Será a oportunidade de conferir ao vivo todas as músicas de “Symphony Of Enchanted Lands”, incluindo “The Dark Tower Of Abyss”, “Beyond The Gates Of Infinity” e “Wings Of Destiny”, que nunca foram tocadas ao vivo antes.

A passagem da turnê pelo Brasil conta com seis apresentações, passando também pelas capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte. A apresentação em Curitiba (penúltima escala brasileira da turnê) tem produção da Top Link, Planeta Brasil e 302 Produções.

Serviço:

Show com Rhapsody - 20th Anniversary Farewell Tour

Data: 12 de maio (sexta-feira)

Horário: abertura às 20h. Previsão de início de show às 21h30

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 874 – Abranches – Curitiba, PR)

Ingressos à venda nas lojas Túnel do Rock, Dr. Rock Centro, Hand & Made Music Shop e Monstros do Rock, e pelo site www.ticketbrasil.com.br. Plateia: R$ 115 (meia) e R$ 230 (inteira). Plateia Premium: R$ 155 (meia) e R4 310 (inteira).

Classificação: 14 anos (menores somente acompanhado do responsável, é necessário levar documento de identidade)

Telefones para informações: (41) 3362-1302 / 99222-0316

Página do evento no Facebook: http://goo.gl/iSqXK5