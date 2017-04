Aplausos!

Sandy comemora sucesso da turnê e volta a Curitiba

Escrito por 28 Abril 2017 .

Com ingressos esgotados, Sandy retorna a Curitiba neste domingo (30)

Atendendo a pedidos, Sandy volta a emocionar seu fiel público com a belíssima turnê ‘Meu Canto’, resultado do DVD homônimo gravado em Niterói e que coroa o melhor momento de sua carreira solo. O ponto de partida será o Nordeste, ao longo do mês de março. Em abril, as apresentações farão “bis” por diversas praças, incluindo Curitiba, com única apresentação no Teatro Guaíra, dia 30, domingo, a partir das 21h15. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil.

Serviço – Sandy em Curitiba

Quando: 30 de abril de 2017 (domingo)

Local: Teatro Guaíra – Grande Auditório (Rua XV de Novembro, 971)

Horário: Abertura dos portões: 20h | Início do espetáculo: 21h