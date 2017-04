Aplausos!

O musical Mamonas chega a Curitiba

28 Abril 2017

Escrito por Walter Daguerre e dirigido por José Possi Neto, o musical já assistido por mais de 60 mil pessoas no país

A ascensão meteórica dos Mamonas Assassinas, grupo que teve sua trajetória tragicamente interrompida em março de 1996, é recontada no espetáculo “O Musical Mamonas", cuja turnê nacional chega a Curitiba neste final de semana. Com realização local da Seven Entretenimento e ArteRec Produções, a montagem, já assistida por mais de 60 mil pessoas no país, faz curta temporada na cidade no sábado (29), às 21h30, e no domingo (30), às 20

​horas, em apresentações inéditas na Ópera de Arame (R: João Gava, 874). Uma excelente oportunidade para os fãs relembrarem os shows da banda, que se apresentou na capital paranaense em setembro de 1995.



A banda Mamonas Assassinas entrou para a história como o maior fenômeno da indústria fonográfica brasileira, tendo vendido mais de três milhões de cópias no primeiro e único disco. O Musical Mamonas relembra essa trajetória impactante sob a direção do aclamado José Possi Neto.



Ficha Técnica:

Texto - Walter Daguerre

Direção Geral - José Possi Neto

Direção Musical - Miguel Briamonte

Elenco: Ruy Brissac – Dinho/ Adriano Tunes – Julio/ Yudi Tamashiro – Bento

Elcio Bonazzi – Samuel/ Arthur Ienzura – Sergio/ Rafael Aragão – Cover Dinho / Kadu Veiga – Rick Bonadio

Ensemble: Vanessa Mello / Nina Sato / Gabriela Germano / Maria Clara Manesco

Marco Azevedo / Reginaldo Sama / Bernardo Berro / Andre Luiz Odin / Davi Tostes

Coreografia – Vanessa Guillen

Cenário - Nello Marrese

Figurinos - Fabio Namatame

Designer de Maquiagem e Cabelo – Anderson Bueno

Designer de Luz - Wagner Freire

Designer de som - Gabriel D’Angelo

Produtores Associados - Rose Dalney, Márcio Sam e Túlio Rivadávia

Produção local: Seven Entretenimento e ArteRec Produções

Apresentado por Ministério da Cultura

Apresentado e Patrocinado por BB Seguridade

Realização - MINIATURA 9