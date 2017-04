Aplausos!

CANTORITIBA terá participação de corais da Colômbia e Uruguai

Escrito por 28 Abril 2017 .

Quarta edição do festival acontecerá em agosto reunindo grupos de vários estilos e nacionalidades

A quarta edição do Festival Internacional de Corais de Curitiba, o CANTORITIBA, contará com corais vindos da América Latina. O Insieme, do Uruguai, e o Coro y Orquestra Universidad Santo Tomas, da Colombia, são alguns dos grupos já inscritos para para o evento que acontece entre 17 e 20 de agosto, em diversos locais da capital. Além dos grupos internacionais, corais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Paraná também já estão inscritos. Além disso, ainda devem surgir competidores de outros estados, já que as inscrições vão até o dia 20 de maio.

Diretamente de Bucaramanga, Jonathan F. Cancino Báez, maestro do Coro y Orquesta Universidad Santo Tomas, demonstra euforia por participar do festival. Segundo ele, a intenção do grupo é gerar um intercâmbio cultural e aprender mais sobre as tradições brasileiras. “É uma honra participar do festival e a oportunidade de conhecer a cidade e sua cultura nos motiva além da própria competição”, afirma. O grupo colombiano tem um ano de existência, 28 membros e canta, principalmente, músicas latino-americanas.

N​a edição de 2017 o grupo passa de competidor a destaque do evento. Agora como parte do projeto Nosso Canto, da Fundação Cultural de Curitiba, o grupo participará da abertura do CANTORITIBA, com um espetáculo em homenagem aos Beatles. “Nós faremos este ‘show coral’ com o Coral da UNIVILLE, a Banda Reino Fungi e o Projeto Broadway de Curitiba. Estamos caprichando nos preparativos para que seja uma experiência inesquecível para nós e para o público.”, adianta Klemann.

O Festival Internacional de Corais de Curitiba - CANTORITIBA é promovido pela H. Pimentel e conta com a participação de grupos de todas as regiões do País, além de países da América Latina. A edição 2017 acontecerá entre os dias 17 e 20 de agosto e reunirá corais de vários estilos musicais, profissionais e amadores, em competições, mostras não competitivas e oficinas de canto e regência.

As apresentações serão realizadas em diversos locais marcantes de Curitiba. Em 2016, passaram pelo festival cerca de 13 mil espectadores, que puderam ouvir mais de 1.200 coristas de diversas regiões do País.

As inscrições podem ser realizadas até dia 20 de maio através do site: www.cantoritiba.com.br.