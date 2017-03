Aplausos!

Oficina revela os desafios da contação de histórias na Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 02 Março 2017 .

Atividade faz parte do evento Shtim Shlim – O sonho de um aprendiz, exposição interativa que fica em cartaz até o dia 30 de abril

A CAIXA Cultural Curitiba oferece, de 7 a 10 de março, oficina com a diretora de Shtim Shlim – O sonho de um aprendiz, do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. A africana Inno Sorsy, professora, especialista em técnica vocal e dramaturga que mora em Londres, estará em Curitiba para explorar o rico universo da contação de histórias. Para participar da oficina “A arte de contar histórias”, os interessados, a partir de 16 anos, devem fazer sua inscrição pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , de 1 a 5 de março. As vagas são limitadas. A oficina com 12 horas de duração, é gratuita e haverá tradução, pois a atividade será em inglês.



Serviço

Oficina: “A arte de contar histórias”, com Inno Sorsy

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Galeria Mezanino – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 7 a 10 de março (terça a sexta-feira)

Horário: 17h às 20h

Inscrições: de 1 a 5 de março pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (vagas limitadas)

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 16 anos

Informações: (41) 2118-5114 e (41)2118.5427