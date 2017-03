Aplausos!

A cultura está no PKB

Escrito por 02 Março 2017 .

A partir da próxima semana, o ParkShoppingBarigüi será a bilheteria oficial da 26ª edição do Festival de Teatro de Curitiba e da 5ª edição do Warung Day Festival Referências no cenário nacional de música e arte, os dois eventos escolheram o shopping para iniciar as vendas exclusivas por conta, principalmente, do grande fluxo de clientes e pelo perfil dos consumidores. O quiosque do Warung Day será instalado em frente à Fnac, no piso térreo, e a bilheteria do Festival de Teatro ao lado da loja Luiza Barcelos, no piso superior.