Aplausos!

​Cancelado espetáculo com Vera Fischer

Escrito por 02 Março 2017 .

A Charge Produções e Promoções Artísticas informa que as apresentações da comédia Ela é o Cara! com a atriz Vera Fischer, que estavam programadas para os dias 03 e 04 de março em Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro, foram canceladas

Em breve, informaremos nova data para o espetáculo na capital desta comédia que é sucesso por todo o Brasil.

Os ingressos adquiridos poderão ser trocados nos postos do Disk Ingressos.