Aplausos!

Combinação de Rock e Carnaval em Curitiba

Escrito por 22 Fevereiro 2017 .

De quinta, dia 23 de fevereiro, até o próximo dia 27, o Crossroads, um dos bares mais rock´n´roll da cidade, promove o ´Crossrock Carnival 2017´, que traz uma programação especial com cinco noites para a folia do Momo

Nem só de confete, serpentina e samba tradicional é feito o Carnaval. O Crossroads (Av. Iguaçu,2.310), considerado um dos bares mais rock n´roll de Curitiba, oferece uma programação especial com cinco noites de festa durante a folia do Momo. A partir desta quinta, dia 23 de fevereiro, até o dia 27, a casa será palco para o “Crossrock Carnival”, que traz diariamente uma atração especial para destilar o rock e suas vertentes noites adentro. A casa abre às 21horas.

Quem começa a festa é a banda Reload, que prepara para esta quinta (23) um cardápio sonoro baseado nos hinos do indie e rock nacional e internacional. Na sexta (24), a banda paulista Centro da Terra segue com a programação regada a muito soul, blues e rock psicodélico dos anos 60 e o progressivo dos anos 70, com um repertório especial que terá Jimi Hendrix, Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan. No sábado (25), as bandas pratas da casa, Backstage e Crackerjack Band comandam a noite com pop rock. O domingo (26) está reservado para os apreciadores aos grandes nomes do rock, grunge, indie rock como Coldplay, Oasis, Pearl Jam, Strokes, entre outros. A banda C.O.P.S fará um tributo especial à esses grupos. Para fechar o “Crossrock Carnival 2017”, na segunda (27) a banda Válvula Vapor vai embalar o público com os clássicos do rock nacional.



A entrada custa R$30,00 (masculino) e R$25,00 (feminino). Na quinta, sexta e sábado, o valor da entrada será revertido em consumação até às 23h. Bônus de R$5,00 no site da casa.