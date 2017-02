Aplausos!

Céu, Criolo, Clarice Falcão e Karol Conka juntos no Coolritiba

Escrito por 17 Fevereiro 2017 .

Festival de música e arte reúne artistas nacionais que colocam sua arte em prol da sustentabilidade do planeta

O maior palco ao ar livre da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, será o reduto cool dos apaixonados por música, arte e sustentabilidade. A capital paranaense, listada entre as cidades mais sustentáveis do mundo, vai receber o Coolritiba – Festival de atitudes que mudam o mundo. A primeira edição do evento será realizada no dia 13 de maio e reunirá artistas consagrados da cena musical brasileira. Serão nove shows musicais, exposição de moda com estilistas regionais, gastronomia e intervenções de diversos artistas plásticos brasileiros. As vendas dos ingressos para esse grande evento começam nesta terça-feira (21), pelo Disk Ingressos.

O festival vai reunir artistas engajados com as questões de sustentabilidade e que evidenciam a diversidade e reforçam a democratização da cultura por meio das suas artes. Entre os primeiros artistas confirmados estão nomes importantes da música popular brasileira, como Céu e Criolo, além de Clarice Falcão, com suas canções serenas de folk, e a rapper Karol Conka, curitibana que vem dominando o pop e o rap feminino nacional e está ganhando o mundo por seu engajamento com o empoderamento social, especialmente das mulheres e negros. "Curitiba tem um papel muito importante na cena da nova música brasileira. Artistas da cidade assumiram uma posição de destaque por todo país. Neste contexto, o festival tem no seu DNA o compromisso de reforçar o papel de transformador do artista”, destaca o curador do Festival, Igor Cordeiro.

Reunir jovens transformadores preocupados com o futuro das cidades é o principal objetivo do Coolritiba, que apresenta uma proposta inovadora para festivais, com a integração de diversas vertentes culturais em um só local. “Curitiba destaca-se por sua história ligada à ecologia, à cultura e à arte. Queremos transmitir atitudes positivas para todos os moradores e a melhor maneira de fazer isso é por meio da música, entretenimento e solidariedade”, explica Gian Zambon, diretor de negócios da Seven Entretenimento, idealizadora do evento.

Para fazer o festival acontecer, os idealizadores reuniram as paixões dos curitibanos e o que mais destaca a cidade em relação às demais capitais brasileiras. “Criamos um evento no qual os participantes poderão contribuir com atitudes positivas que ajudarão a mudar o mundo e, principalmente, conectar as pessoas”, explica Zambon. Todos os visitantes, por exemplo, terão que doar um livro na entrada da Pedreira Paulo Leminski e, para cada pagante, a organização vai plantar uma árvore na cidade. Por fim, toda a cenografia do Coolritiba será produzida por artistas locais que usam materiais recicláveis em suas criações.

Sustentabilidade na moda

Hoje, ter um olhar mais atento ao que se veste e valorizar a origem das criações das peças que usa são premissas da moda que andam junto com a sustentabilidade. Para trazer essa reflexão, a paranaense LABmoda irá promover uma exposição no Coolritiba com desfile de peças assinadas por dez estilistas locais. O coletivo curitibano tem o compromisso de apoiar manifestações criticas de pessoas que amam o que fazem e se doam para gerar algo que acreditam ter um significado positivo na vida das pessoas. “Vamos levar ao público a importância do reconhecimento pelas criações 100% autorais. Nosso objetivo é valorizar a moda brasileira e o evento nos ajudará a quebrar os paradigmas do universo fashion autoral”, explica o diretor de marketing da LABmoda, Rafael Perry.

SERVIÇO

COOLRITIBA – Festival de atitudes que mudam o mundo

Data: 13 de maio de 2017 (sábado)

Local: Pedreira Paulo Leminski

Horário de abertura dos portões: 12h

Ingressos:Lote promocional de abertura: R$ 60 (dia 21 ao dia 28)

Primeiro lote: R$ 80

Início das vendas: dia 21/02 (terça-feira), às 10h

Vendas: www.diskingressos.com.br ; (41) 3315-0808 ; pontos de venda do Disk Ingressos

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartão

Censura: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsável legal.?

Site Oficial: www.coolritiba.art.br

Redes social: Facebook /festivalcoolritiba - Instagram @festivalcoolritiba - Twitter @festcoolritiba

Realização: Seven Entretenimento