Aplausos!

Curitiba recebe única apresentação da Cantora Lírica Ana Häsler

Escrito por 17 Fevereiro 2017 .

A cantora lírica mezzo soprano, suiça-cubana-espanhola Ana Häsler estará se apresentando em um recital no dia 18 de fevereiro de 2017 às 19:00, no auditório Poty Lazarotto, do Museu Oscar Niemeyer. A cantora irá interpretar canções hispano-americanas e será acompanhada pela pianista Clenice Ortigara. A cantora esteve recentemente ministrando oficinas no Festival de Música de Santa Catarina - FEMUSC e em Curitiba as ministrou na Academia de Música VillaVox.

A mezzo soprano suiça-cubana-espanhola, Ana Häsler cresceu no seio de uma destacada família de artistas plásticos, músicos e poetas residentes na “Casa Häsler” de Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Ao longo dos anos de sua brilhante carreira internacional se apresentou com um amplo repertório de concerto, ópera e lied nos mais prestigiosos teatros, auditórios e festivais do mundo, atuando sob a regência de grandes Maestros como Zubin Mehta, Rafael Frühbeck de Burgos, Salvador Mas, Christopher Hogwood, Cristobal Halffter, Alex Klein, entre outros.

Foi a voz selecionada para inúmeras estreias de compositores atuais, gravou discos com obras inéditas como: “Paul Bowles y España” (Columna Música), “Cinco Canciones Negras” de Xavier Montsalvatge (Sony), “Don Quijote” de C.Halffter (Glossa Music).

Ganhadora de múltiplas bolsas de estudo, realizou a sua formação vocal em centros como Universidade Musical de Viena e “Escuela Superior de Música Reina Sofia” de Madrid com a reconhecida mezzo soprano madrilenha Teresa Berganza.

Possui intensa atividade como docente que a leva a atuar como professora em festivais internacionais pelo mundo como o de FEMUSC de Santa Catarina.