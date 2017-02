Aplausos!

Mostra com vencedores de concurso de gravura segue em cartaz em Curitiba

Escrito por 17 Fevereiro 2017 .

Obras selecionadas no 6º Prêmio Ibema Gravura estão expostas no Solar do Barão

Segue em cartaz, até 26 de fevereiro, no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, localizado no Solar do Barão, a exposição com as obras classificadas na sexta edição do Prêmio Ibema Gravura, promovido pela terceira maior produtora de papelcartão do país e um dos maiores players da América Latina. São 20 trabalhos classificados nesta sexta edição de realização. O concurso é o maior do gênero promovido pela iniciativa privada no país e destina-se aos estudantes de cursos superiores e de escolas de artes gráficas do Brasil e do exterior.

A sexta edição contou com 164 obras inscritas, 122 trabalhos enviados e R$ 13 mil distribuídos entre os 10 primeiros lugares. As obras foram avaliadas por um júri composto por experts no assunto como a artista plástica e especialista em gravura Uiara Bartira, pelo designer e professor coordenador da ESPM Fabio Mestriner, a artista e professora Rossana Guimarães, e pela artista e coordenadora do Museu da Gravura de Curitiba Juliana Leonor Kudlinski.

O primeiro colocado foi o artista Toni Cesar Graton, da UNESPAR - EMBAP com a obra “Fluxo Mental”. Segundo o estudante, o trabalho produzido para participar do concurso retrata o resultado de um pensamento que veio de uma pesquisa sobre a relação entre matéria e o pensamento (mente) e como são transformados. “Esta gravura em metal significa tudo o que aconteceu antes de mim para que eu possa saber o que eu sei hoje. A ideia é tratada como uma matéria a ser transformada”, detalha. Esta é a quinta vez que ele participa do concurso, que para ele é uma oportunidade para promover o trabalho. “Quando você constrói uma obra de arte, o alcance que ela vai ter depende de quem a criou, é preciso fazer a mensagem chegar às outras pessoas”, explica.

A segunda colocada foi Karen Axelrud, do Curso de História da Arte Conversas Ilustradas, do Rio Grande do Sul, com a obra “DM 10”. A Gravura em metal produzida especialmente para o prêmio é continuação de uma série de 32 trabalhos que foram expostos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), em Porto Alegre. O desenho é feito com matrizes e se forma a partir do deslocamento das peças. Na sequência, com o terceiro lugar ficou Lucas Naganuma de Rezende, da Universidade de São Paulo, com a obra “Quatro Sois”. A gravura produzida com a técnica ponta seca mostra a paisagem de um lugar imaginário, onde não há dia nem noite.

A mostra pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h, e sábado e domingo, das 12h às 18h. A entrada é gratuita.

SERVIÇO:

O que: Mostra 6º Prêmio Ibema Gravura

Quando: até 26 de fevereiro de 2017

Onde: Museu da Gravura Cidade de Curitiba - Solar do Barão

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar do Barão – Centro

Horário de visita: 9h às 12h e 13h às 18h (3ª a 6ª feira) e 12h às 18h (sábado e domingo

Entrada gratuita