RPM faz última apresentação da turnê Elektra em Curitiba

Escrito por 17 Fevereiro 2017 .

Grandes hits da carreira estarão no repertório do show que acontece no dia 18 de fevereiro, no Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda

Depois percorrer todo o Brasil, ar­rastando novos e antigos fãs e mos­trando porque o RPM está mais forte do que nunca, os músicos Paulo Ricardo, Luiz Schiavon, Paulo P.A. e Fernando Deluqui, voltam a Curitiba para a última apresentação na cidade da turnê Elektra. O show que conta com a realização da Multi Eventos Promoções, acontece no dia 18 de fevereiro (sábado) de 2017, às 21 horas, no grande auditório do Teatro Positivo.



Ao longo de seus quase 30 anos de carreira, o grupo se notabilizou por realizar grandes espetáculos, e esta turnê traz todo aquele aparato cênico que já se tornou sua marca registrada; lasers de última geração (o RPM foi o pioneiro de sua utilização, na turnê Radio Pirata Ao Vivo), telões de led, lança-chamas e outras surpresas que o público poderá conferir.



Desde sua estreia, a turnê, dirigida por Ulysses Cruz, sofreu várias metamorfoses, e acabou incorporando o Luau MTV do qual a banda participou anos atrás, trazendo versões acústicas de sucessos como “Onde Está o Meu Amor”, além de clássicos como “Wish You Were Here”, do Pink Floyd.



Sem deixar de fora nenhum dos seus grandes sucessos, como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”, entre outros, o grupo mostra também canções do cd duplo (indicado ao Grammy de melhor álbum de rock do ano) Elektra, além de “Primavera Tropical”, feita durante as manifestações do ano passado, na melhor tradição de letras engajadas do RPM, como “Alvorada Voraz” e “Revoluções por Minuto”.

“Elektra”, lançado no final de 2011, é o primeiro álbum de estúdio em 23 anos.



SERVIÇO:

Data: 18/02/2017 – sábado

Local: Teatro Positivo - Grande Auditório (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 20h (Abre a casa) 21h (Aprox. do evento)

Classificação: Livre

Realização: Multi Eventos Promoções

Ingressos: Os valores variam de R$ 68 a R$ 188 a meia-entrada. O preço varia de acordo com o setor. A taxa administrativa de R$ 8 está inclusa no valor.

Meia-entrada é válida para estudantes, maiores de 60 anos, professores e doadores de sangue em dia.

Desconto de 50% no ingresso inteira para Cartão Fidelidade Disk Ingressos, Assinantes Gazeta do Povo, Beneficiário Teatro Positivo, Tenistas FPT, Associados do Santa Mônica Clube de Campo, Advogados OAB-PR, Sócio Atlético Paranaense e na apresentação do Bônus Flyer.

Informações: 41 3315-0808 ou pelo site do Disk Ingressos.