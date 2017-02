Aplausos!

As músicas e as histórias de Aracy de Almeida em cartaz na Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 10 Fevereiro 2017 .

Ela ficou conhecida como jurada de programa de auditório, mas seu maior talento sempre esteve na interpretação dos mais lindos sambas

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 17 a 19 de fevereiro, o espetáculo Aracy de Almeida – A Rainha dos Parangolés, uma homenagem à artista que foi uma das mais importantes intérpretes da música popular brasileira. Durante o show são exibidos trechos de longa entrevista feita pelo produtor e compositor Hermínio Bello de Carvalho com Aracy em 1987, um ano antes de sua morte, durante programa semanal na TVE do Rio de Janeiro. Hermínio assina o roteiro da produção. Ele foi amigo pessoal da cantora que ficou famosa como jurada do programa Silvio Santos.



O show traça um surpreendente perfil da artista carioca, que se consagrou no mundo do samba. O cantor Marcos Sacramento e o violonista e diretor musical Luiz Flávio Alcofra interpretam algumas das canções que se popularizaram na voz de Aracy como as marchas carnavalescas “O passarinho do relógio” e “A mulher do leiteiro” (ambas de Haroldo Lobo / Milton de Oliveira), os sambas “Fez bobagem” (Assis Valente) e “Camisa amarela” (Ary Barroso), além de canções de autoria de Noel Rosa, como “Coisas nossas”, “Último desejo” e “O orvalho vem caindo”. Além de Noel Rosa, Aracy gravou Custódio Mesquita, Ari Barroso e Valzinho, além de Caetano Veloso. Aracy gravou dezenas de discos.



Com mais de três décadas de carreira, Sacramento é um especialista em samba carioca, com uma elogiada discografia dedicada ao gênero.



O título do espetáculo faz referência aos parangolés, uma espécie de capa, criada pelo artista plástico carioca Hélio Oiticica (1937-1980). “Aracy de Almeida também era, por natureza, uma artista multiplicante e provocativa”, explica Hermínio. De acordo com o poeta e produtor, ela trazia em si uma carga de estranheza na voz, o que a diferenciava de outras cantoras. “Equilibrava-se muito bem na linha entre o deboche e o sarcasmo”, completa. O espetáculo é uma produção da Olhar Brasileiro Produções Artísticas.



Serviço

Música: Aracy de Almeida – A Rainha dos Parangolés

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 17 a 19 de fevereiro de 2017 (sexta a domingo)

Horário: sexta-feira e sábado, às 20h. Domingo, às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 11 de fevereiro (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)