Aplausos!

Oficina promove contação de história e ensina a fazer cofrinho

Escrito por 10 Fevereiro 2017 .

Que tal aproveitar o próximo sábado, 11 de fevereiro, em família, e se divertir com uma boa história seguida de uma oficina de arte? A loja de brinquedos educativos Divertivida está promovendo, em seu espaço, nesta data, a contação da história “A Porquinha do Rabinho Enrolado”. Esta atividade está acompanhada da oficina para aprender a montar um cofre em formato de porquinho. A oficina, indicada para crianças com mais de três anos, será conduzida pelo pedagogo Geovane Ott em duas sessões, uma às 10 horas e outra às 11 horas. Todo o material será fornecido pela loja. O investimento por criança é de R$ 25,00. A loja fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3.901, loja 1.002, no bairro Ecoville, em Curitiba. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 41 3086-0510, pelo WhatsApp 41 99156-3900 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.