Dj ALok: Estrela da música eletrônica mundia em Guaratuba

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

No sábado, dia 04 de fevereiro, o dj brasileiro, novo fenômeno da e-music, dono do hit ´Hear Me Now´, faz única apresentação no Café Curaçao

Shows para dezenas de milhares de pessoas, viagens constantes, assédio da imprensa e dos fãs. Esta é a rotina atual do DJ brasileiro Alok, expoente da EDM (electronic dance music) nacional, que vem conquistando o mundo. Com realização da Prime, o brasiliense desembarca no sábado, dia 04 de fevereiro, para apresentação inédita no palco do no Café Curaçao (R:Brejatuba,500), a partir das 23h59. O warm-up fica por conta do dj Fractall.

Dono do hit “Hear Me Now”, Alok já conquistou os brasileiros, e segue forte encantando os gringos. Após atingir o topo do Spotify Brasil, a música segue subindo na parada mundial do serviço de streaming, estando atualmente em 44º lugar, a frente de faixas como “Party Monster” do The Weeknd. E não para por aí. Além de aparecer este ano em 25º lugar no ranking Top100 DJs, da revista inglesa DJ Mag, sua recente produção está sendo tocada na terra do Avicii e Alesso, a Suécia, aparecendo em 20º nos charts, enquanto na Noruega pegou o 3º e Dinamarca em 97º. “Hear Me Now” conta com parceria de Bruno Martini e colaboração nos vocais de Zeeba. No início de janeiro, o dj brasiliense comemorou a sua entrada nas 50 músicas mais ouvidas mundialmente no Spotify com uma apresentação surpresa na Av. Paulista.

Emergindo do underground, o brasileiro DJ Alok tem conquistado o público dos grandes festivais ao fugir das tradicionais fórmulas e apostar no conceito “new design”, mesclando o lado mais pesado do techno, com elementos do electro/deep e o groove da house music.

Natural de Brasília, Alok Petrillo vem de um background totalmente artístico.Filho de Ekanta e Swarup, dois DJs pioneiros das raves no país, ainda jovem, teve a infância transformada pelas batidas da música eletrônica.

Atualmente com apenas 24 anos de idade, sendo 12 apenas de carreira, o DJ, já se apresentou ao lado de nomes como David Guetta e Armin Van Buuren, além de participar de festivais como Electric Daisy Carnival – EDC Brasil,TomorrowLand Brasil 2015, Rock In Rio 2015 Las Vegas, Lollapalooza 2016, Green Valley, Happy Holi, Carls Berg, o maior Sunset de Portugal, entre outros.