Nova montagem de "5x Comédia" chega a Curitiba

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

Sucesso nos anos 90, espetáculo ganha três apresentações no Teatro Guairinha, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro

Após um hiato de quase 20 anos, o “5 X Comédia”, uma das grandes sensações do teatro brasileiro da década de 90 – concebido por Sylvia Gardenberg, produzido pela Dueto e visto por mais de 450 mil espectadores –, está de volta. Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em Brasília, a nova montagem, dirigida por Monique Gardenberg e Hamilton Vaz Pereira, desembarca no Teatro Guairinha, em Curitiba, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, com cinco esquetes escritos e interpretados por alguns dos mais incensados nomes do humor e da nova dramaturgia contemporâneos.



Nesta versão do século XXI, Bruno Mazzeo, Debora Lamm, Fabiula Nascimento, Lucio Mauro Filho e Thalita Carauta têm a incumbência de dar vida aos personagens criados, respectivamente, por Antonio Prata, Julia Spadaccini, Jô Bilac, Gregorio Duvivier e Pedro Kosovski. O espetáculo tem iluminação de Maneco Quinderé e figurino de Cassio Brasil. A BB Seguridade, empresa que concentra as operações de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos do Banco do Brasil, apresenta e patrocina o projeto, que conta também com o patrocínio da Renner. Venda de ingressos se inicia no dia 20 de janeiro no site e nos pontos de venda do www.diskingressos.com.br, e na bilheteria do Teatro Guairinha.