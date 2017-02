Aplausos!

Últimos dias para ver a exposição Êxodo de Sabastião Salgado na Caixa Cultural Curitiba

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

Imagens impactantes são um convite à reflexão sobre aqueles que são obrigados a deixar sua terra natal

O público tem até o dia 12 de fevereiro de 2017 (domingo) para visitar, na CAIXA Cultural Curitiba, a Exposição Êxodos, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado. A mostra ocupa as duas galerias do espaço, no térreo e no mezanino. A entrada é franca. Durante a visita, o público pode tirar dúvidas e aprender mais sobre as imagens e o trabalho do fotógrafo com a equipe de mediadores do programa educativo Gente Arteira, todos formados em artes visuais e preparados para dar informações sobre a exposição. Para isso, basta solicitar aos arte-educadores.



A coleção reúne 60 imagens impactantes e explora cinco temas centrais: África; Luta pela Terra; Refugiados e Migrados; Megacidades; e Retratos de Crianças. A exposição é resultado de viagens do consagrado fotógrafo durante seis anos por 40 países, e retrata pessoas que abandonam a terra natal contra a própria vontade. Em geral, elas se tornam migrantes, refugiadas ou exiladas, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras.



“Mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes”, define Salgado.



A coleção desta exposição foi doada por Lélia Wanick e Sebastião Salgado ao Instituto Terra, ong ambiental que o casal fundou em 1998, em Aimorés, Minas Gerais, onde Salgado nasceu em 1944. A mostra já passou por Salvador e Recife.



Serviço

Exposição: Êxodos – Sebastião Salgado

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Galerias Térreo e Mezanino - Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Visitação: até 12 de fevereiro de 2017 (domingo)

Horário das galerias: terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h

Ingressos: entrada franca

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: livre para todos os públicos