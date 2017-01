Aplausos!

Elton John e James Taylor voltam ao Brasil para quatro shows

Escrito por 27 Janeiro 2017 .

A turnê memorável tem início em Curitiba, no dia 31 de março, em uma apresentação histórica no suntuoso palco da Pedreira Paulo Leminski Uma noite que vai permanecer para sempre na memória dos fãs. Sir Elton John e James Taylor finalmente voltam ao Brasil para quatro apresentações históricas. Com realização da TIME FOR FUN, a estreia da turnê será em Curitiba, no dia 31 de março, no maior palco da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski (R:João Gava,970). Após, segue para o Rio de Janeiro (Praça da Apoteose, 01 de abril), Porto Alegre (Anfiteatro Beira-Rio, 06 de abril) e São Paulo (Allianz Parque, 06 de abril).