Capital Inicial leva seu acústico NYC a Guaratuba

Escrito por 27 Janeiro 2017 .

No sábado, dia 28 de janeiro, a banda brasiliense desembarca no litoral paranaense com as canções de seu mais novo DVD, gravado em Nova York, em versão desplugada. A apresentação acontece no Café Curaçao

Mais de 15 anos se passaram e o sucesso indiscutível do único álbum acústico do Capital Inicial ainda reverbera no coração de seus fãs. Como uma ode àquela época, ao rock brasileiro e aos sucessos registrados pela banda de lá para cá, o CD e DVD Acústico NYC traz o quarteto repaginado, em sua melhor forma técnica, tocando suas canções mais recentes de forma desplugada, sem esquecer também os grandes sucessos de sua rica história. Com realização da Prime, a banda desembarca em Guaratuba no sábado, dia 28 de janeiro, com a nova turnê, que leva o nome do CD e DVD, para única apresentação no Café Curaçao (R:Brejatuba,500), a partir das 23h59.

O DVD, produzido pelo parceiro de longa data Liminha, tem três canções inéditas do público, todas com participações mais do que especiais. O guitarrista Thiago Castanho, ex-Charlie Brown Jr., ajudou a compor “Doce e Amargo”, que é uma homenagem à capital paulista tão marcante na história da banda e do vocalista Dinho Ouro Preto. “A Mina” resgata o espírito do Acústico MTV principalmente por ter sido composta por Kiko Zambianchi, que tocou violão na antológica gravação do ano de 2000. A outra do pacote é “Vai e Vem”, que está nas rádios e tem a voz mais que especial de Seu Jorge, com uma letra que reflete o atual momento conturbado da política brasileira.

Fora as tão aguardadas novidades, o fã pode esperar recentes sucessos do Capital em versão acústica, como é o caso de “Mais”, “À Sua Maneira”, “Quatro Vezes Você”, “Eu Nunca Disse Adeus”, “Vamos Comemorar”, “Olhos Vermelhos”, “O Lado Escuro da Lua”, “Como Devia Estar”, “Depois da Meia Noite”, “Como se Sente” e muito mais, dando espaço também a canções do tão adorado Acústico MTV e do período que o antecede.

Thiago Castanho será convidado especial no show em Guaratuba e figura de destaque na homenagem à sua antiga banda Charlie Brown Jr com o hit “Me Encontra”. Tributo tão necessário quanto será feito à Legião Urbana, com “Tempo Perdido”, que no DVD teve a participação de um dos maiores nomes atuais da MPB, o cantor Lenine.

Quem também acompanha a formação original do Capital Inicial com Dinho (vocal), Yves Passarell (violão), Flávio Lemos (baixo) e Fê Lemos (bateria) no show, é o virtuose Fabiano Carelli (violão) e também Robledo Silva (teclado), parceiro do grupo há vários anos. Para a apresentação, o cenário produzido por Zé Carratu e a iluminação de Césio Lima estão garantidos, sendo completamente fiéis à noite da gravação original em solo americano.