Curitiba recebe concerto de ritmos populares brasileiros

Escrito por 27 Janeiro 2017 .

As apresentações serão feitas pelos músicos Leonardo Gorosito e Rafael Alberto​

Neste sábado (28), o Teatro Positivo – Pequeno Auditório é palco do C’Alma, espetáculo musical emoldurado por ritmos populares brasileiros com um toque de sofisticação do pensamento erudito. O concerto é inspirado nos padrões cíclicos que estimulam o cérebro e causam movimentos involuntários - uma quase dança intuitiva.

A apresentação, promovida pelo Desvio, duo dos músicos Leonardo Gorosito e Rafael Alberto, tem participação especial do percussionista americano Victor Caccese e apoio da Universidade Positivo (UP). Caccese é fundador do Quarteto de Percussão “Sandbox”, grupo nova-iorquino ativo no cenário da música contemporânea americana. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e podem ser adquiridos pelo www.diskingressos.com.br

Serviço

Concerto Desvio convida Victor Caccese

Data: sábado, 28 de janeiro de 2017

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Curitiba-PR)

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 | www.diskingressos.com.br

Mais informações: www.desvio.art.br