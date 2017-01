Aplausos!

Dionne Warwick em março no Guairão

Escrito por 20 Janeiro 2017 .

Vencedora de cinco Grammys comemora 50 anos de sucessos A cantora norte-americana Dionne Warwick - ganhadora de 5 prêmios GRAMMY - chega a Curitiba no dia 24 de março, sexta-feira, às 21 horas, para uma única apresentação no Guairão (Praça Santos Andrade, s/nº). Dona de uma voz única, ela é um dos pilares da cultura e música pop americana. A carreira de Warwick, que celebra atualmente 50 anos de sucessos, a transformou em um dos ícones da música internacional com mais de 100 milhões de discos vendidos. Dionne Warwick esteve no Brasil pela primeira vez na década de 1960. Foi paixão à primeira vista! Em 2017 Dionne retornará ao Brasil com sua banda de músicos excepcionais e fará um show especial com seus grandes sucessos como “I’ll Never Fall in Love Again”, “Do not Make Me Over”, “Do You Know The Way To San Jose?“ e “Déjà vu”. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro ou nos quiosques do disk-ingressos no shoppings Mueller, Paladium e Estação, pela internet www.diskingressos.com.br ou por telefone Disk-Ingressos 3315-0808.