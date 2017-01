Aplausos!

Segundo longa-metragem da diretora paranaense Ana Johann estreia na Mostra Tiradentes

20 Janeiro 2017

“O que nos olha” parte de objetos e histórias que rondam alguns dos moradores da cidade de Cruz Machado – aquela em que só é possível chegar se você quiser mesmo ir para lá

Entre os habitantes, está a diretora, que volta à sua cidade de infância em busca de olhar para os outros e para si mesma num momento delicado da sua vida: o de sua separação após um relacionamento de 20 anos. O filme será exibido no dia 26 de janeiro, às 21h, no Cine Praça – uma das atrações da Mostra Tiradentes. Em 2012, nesta mesma mostra, foi exibido seu primeiro longa-metragem “Um filme para Dirceu”.



O documentário com 70 minutos de duração é narrado em primeira pessoa por Ana Johann e segue um formato de filme-dispositivo. Ela e sua equipe distribuem cartazes pela cidade com dia, horário e cenário, onde quem quiser participar de um filme deve trazer um objeto de valor simbólico. O filme é resultado da escolha de alguns personagens que vivem em Cruz Machado e as memórias e relatos desse momento da autora.

“O que nos olha” na Mostra Tiradentes 2017

DATA: dia 26 de janeiro

HORÁRIO: às 21h

LOCAL: Cine Praça - Largo das Forras, Tiradentes - MG

TRAILER: https://vimeo.com/174950198



Ficha Técnica do Filme

Direção - Ana Johann

Roteiro - Ana Johann e Aly Muritiba

Direção de fotografia e operação de câmera - Elisandro Dalcin

Coordenação de produção - Melanie F. Narozniak

Direção de arte - Paulo Vinícius

Som Direto - João Menna Barreto

Arte créditos e cartaz - Pedro Giongo

Foto Still - Rosano Mauro Jr

Montador - João Menna Barreto

Designer sonoro - Felipe Ayres

Mixagem - Norbert Weiher

Tratamento de cor - Bruno Baltarejo