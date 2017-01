Aplausos!

Orquestra Filarmônica de violas sobe ao palco da Caixa Cultural Curitiba com 18 violeiros

Escrito por 20 Janeiro 2017 .

Projeto Brasil de Dentro promete encantar o público com repertório que passa por Villa-Lobos, Milton Nacimento, Almir Sater e muito mais

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, de 27 a 29 de janeiro, a Orquestra Filarmônica de Violas, que integra o projeto Brasil de Dentro – tradições e modernidades na viola caipira. Em Curitiba, eles interpretam obras importantes da música de concerto e da canção brasileira e internacional e recebem como convidados Ricardo Herz (violino brasileiro) e Alexandre Ribeiro (clarinete).



As músicas escolhidas para o concerto incluem obras de Villa-Lobos, Milton Nascimento, Tavinho Moura, Ernesto Nazareth, Dominguinhos/Gil, Almir Sater e Tião Carreiro.



A elaboração e interpretação dos arranjos são diferenciais da Filarmônica, que utiliza a estrutura equivalente aos naipes orquestrais, mas apenas com violas caipiras. Os violeiros são divididos em naipes (subgrupos) que executam, simultaneamente, linhas musicais independentes dentro de cada música. Agrupados por funções, diferentes naipes fazem melodia, acompanhamento com acordes, linhas de baixo, segunda melodia e percussão. Tudo utilizando o mesmo instrumento. O resultado sonoro harmonioso da viola brasileira de dez cordas, vivo, rico em detalhes e ao mesmo tempo popular, provoca uma ampla gama de sonoridades, texturas e nuances.



Além de arranjos bem elaborados, o desenvolvimento musical dos integrantes da Filarmônica é surpreendente.

Serviço

Música: Brasil de Dentro – Orquestra Filarmônica de Violas

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Data: 27 a 29 de janeiro de 2017 (sexta a domingo)

Horário: sexta-feira e sábado, às 20h. Domingo, às 19h.