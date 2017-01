Aplausos!

Exposição reúne obras de jovens fotógrafos paranaenses

Escrito por 20 Janeiro 2017 .

Promovida pelo Centro Europeu, a mostra apresenta diferentes óticas fotográficas no Shopping Crystal

Até o próximo dia 25 de janeiro, o Espaço Itaú Cultural do Shopping Crystal sedia a exposição “Retratos Contemporâneos”. A mostra, que acaba de entrar em cartaz, promovida pelo Centro Europeu, reúne o trabalho de jovens fotógrafos paranaenses, formados pelo tradicional curso de Fotografia da instituição curitibana.



A exposição é fruto de um desafio para que os jovens profissionais mostrassem a sociedade por meio de retratos que trouxessem um olhar contemporâneo e conceitual. “O resultado foi fascinante. Tenho certeza que o público vai se surpreender com os trabalhos desses jovens fotógrafos que aceitaram o desafio e construíram uma exposição linda e contemporânea”, detalha Tânia Buchmann, coordenadora do curso de fotografia do Centro Europeu.



A exposição “Retratos Contemporâneos” ficará em cartaz no Espaço Itaú Cultural do Shopping Crystal (Rua Comendador Araújo, 731 - Batel) até o dia 25 de janeiro. Os trabalhos podem ser visitados de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Mais informações nos sites www.shoppingcrystal.com.br e www.centroeuropeu.com.br.