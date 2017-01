Aplausos!

O Rappa desce a serra com novo trabalho

Escrito por 20 Janeiro 2017 .

No sábado, um dos principais nomes da música brasileira desembarca em Caiobá com a nova turnê ´Acústico Oficina Francisco Brennand´ para uma apresentação inédita no Garden Hall O litoral paranaense foi escolhida para receber a nova turnê do O Rappa, “Acústico Oficina Francisco Brennand” que está rodando o Brasil. Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão Meneses desembarcam em Caiobá no sábado, dia 21 de janeiro, com o show que marca o lançamento do novo CD e DVD ao vivo gravado na Oficina Brennand, em Recife. A apresentação, com uma pegada acústica e que traz um toque especial, acontece no palco do Garden Hall (R: Alvorada,600), a partir das 23h59. O grupo celebra duas décadas de carreira e já somam 10 álbuns lançados, mais de três milhões de discos vendidos, diversos prêmios (são recorde de prêmios em vídeoclipes até hoje) e discos de ouro, platina e diamante.