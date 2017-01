Aplausos!

Teatro da Livraria da Vila terá temporada de espetáculos infantis em janeiro

Escrito por 13 Janeiro 2017 .

A cada final de semana uma peça diferente será exibida

O Teatro da Livraria da Vila do Shopping Pátio Batel oferece uma temporada especial de espetáculos infantis em janeiro.



Durante o mês, o público poderá conferir O Corcunda de Notre Dame, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom e João e Maria.



As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 16h.



Confira a programação completa abaixo:



Dias 14 e 15 de janeiro



Corcunda de Notre Dame

A peça conta a história de Quasímodo, um jovem rapaz criado por Frollo, que passa sua vida trancado na torre de uma Igreja porque possui uma deformidade em suas costas. Durante o Festival dos Tolos, na cidade de Paris, Quasímodo decide sair da igreja e ganha o prêmio como o “mais feio do festival”. Humilhado por todos, ele se apaixona pela cigana Esmeralda, a única pessoa que decide ajudá-lo.



Ficha Técnica:

Texto e Direção: Gizáh Ferreira

Elenco: Giuliano Bilek, Isadora Foreck, Max Carlesso.

Duração: 50 minutos

Classificação Etária: Livre

Valor: R$ 30 inteira | R$ 15 meia-entrada





Dias 21 e 22 de janeiro



Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom

Adaptação do clássico dos Irmãos Grimm, esta apresentação vem desmistificar a figura do Lobo como um personagem malvado. Nesta história, além de muito estudioso e culto, o Lobinho ainda mostra valores como respeito ao próximo e aos idosos, incentivo à leitura e preservação da Natureza! Uma peça reflexiva, de humor inteligente, para crianças e adultos.



Ficha Técnica:

Atores: Kenni Rogers/ Tay Stofella/ Mariana Correa

Direção: Gizah Ferreira

Duração: 50 minutos

Classificação Etária: Livre

Valor: R$ 30 inteira | R$ 15 meia-entrada





Dias 28 e 29 de janeiro



João e Maria

João e Maria, muito espertos, saem em busca de alimentos e acabam se perdendo no meio da imensa floresta. O que eles não sabiam é que o perigo se aproximava e uma Bruxa iria surpreendê-los. Nesta adaptação do famoso clássico infantil, a imagem da bruxa má, com nariz enorme e chapéu assustador, é descaracterizada, dando espaço para uma Bruxa muito atrapalhada. A peça faz refletir sobre o perigo e o mal que muitas vezes não são visíveis e podem estar escondidos atrás de boas aparências.



Ficha Técnica:

Texto e Direção: Gizáh Ferreira

Elenco: Max Carlesso, Isadora Foreck, Janaína Fukushima

Duração: 50 minutos

Classificação Etária: Livre

Valor: R$ 30 inteira | R$ 15 meia-entrada